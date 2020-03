Tirol: Corona-Alarm nun auch in der Axamer Lizum

Die drei Touristengruppen aus Schweden, den Niederlanden und Irland hatten sich, wie die Tiroler Gesundheitsbehörden nun erfuhren, vom 13. bis zum 16. März in Götzens bzw. Axams in diversen Hotels und Aprés-Ski-Lokalen aufgehalten. Laut Einschätzung der Gesundheitsbehörden kann es vom letzten Kontakttag, also vom 16. März beginnend, bis zum 30. März zu möglichen Ansteckungen kommen.

„Wer sich in den genannten Lokalitäten bzw. im Skigebiet aufgehalten hat, soll auf den Gesundheitszustand achten und sich im Krankheitsfall an die Hotline 1450 wenden“, appellierte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Man werde auch mit allen Mitarbeitern in Verbindung treten, die in touristischen Betrieben gearbeitet haben.