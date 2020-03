Ortschefs mit Verständnis für längere Vollsperre

Furcht vor Quarantäne

Schöpf, seines Zeichens auch Tiroler Gemeindeverbandspräsident, betonte, dass „begründete Aus- und Zureisen“ auch bei einer Komplettisolation weiter möglich seien. In Sölden befinden sich nach Angaben des Bürgermeisters derzeit noch rund 1000 Hotel- und Gastronomieangestellte. Man sei gerade dabei, entsprechende Vorarbeiten für deren Ausreise zu erledigen. Dabei gehe es etwa um die Erfassung der Nationalitäten. Es gebe aber auch Mitarbeiter, die derzeit lieber in Sölden bleiben wollen, so Schöpf. Denn sie fürchten, dass sie sofort in Quarantäne genommen werden, wenn sie in ihre Heimatländer zurückkehren.