„Schockierend!“ Ex-Bundesliga-Kicker fassunglos

Weißrussland ignoriert weiter das Coronavirus. Auch der Fußball rollt ganz normal mit Fans weiter. Der ehemalige Sturm- und Altach-Kicker Darko Bodul, der am Samstag mit seinem Klub Soligorsk bei Gorodeja spielen muss, unterstreicht: „Als wir hörten, dass die Liga startet, war es ein harter Schlag. Es ist schockierend. Wir Spieler und alle Menschen, die in Weißrussland die Nachrichten verfolgen, wissen, was in Europa los ist. Aber wir können es nicht ändern.“