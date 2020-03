Tiroler Labors rüsten jetzt für mehr Tests auf

Bald mehr Kapazität in Innsbruck

Auch an der Medizin-Uni und an der Klinik herrscht in den Labors Hochbetrieb. „Für nächste Woche sind zusätzliche Geräte angekündigt. Wir rechnen damit, dass wir dann weit mehr als 1000 Tests pro Tag bearbeiten können“, sagt Günter Weiss, Direktor der Klinik für Innere Medizin. Steigen die Fallzahlen weiter so schnell, könnte auch das zu wenig sein.