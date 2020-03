Corona: Tiroler Behörden-Mitarbeiter infiziert

Der Mitarbeiter befindet sich nun in zweiwöchiger Quarantäne. Die Nachverfolgung von möglichen engen sowie weiteren Kontaktpersonen wurde bereits vorgenommen. Da der Angestellte in den vergangenen Tagen in Kontakt mit weiteren Mitarbeitern der Bezirksverwaltungsbehörde war, wurden vorsorglich auch bei den möglichen Kontaktpersonen der BH Schwaz Abstrichproben entnommen. „Mit Ergebnissen wird im Laufe des Montags gerechnet. Der Großteil der Mitarbeiter arbeitet bereits von zuhause aus, der Parteienverkehr an den Bezirkshauptmannschaften in Tirol wurde bereits mit Montag, den 16. März, eingestellt“, heißt es vonseiten des Landes.