Coronavirus: Änderungen bei den steirischen Öffis

Aufgrund der starken Reduktion an Fahrgästen kommt es vereinzelt zu Anpassungen im Fahrplan. Besonders relevante Verbindungen für Pendler und Schüler in Betreuung sollen aber keinerlei Veränderung unterliegen, teilt der steirische Verkehrsverbund am Donnerstag mit. Der neue Fahrplan wird am Montag dem 23. März in Betrieb gehen, einzelne Änderungen werden aber schon jetzt vorgenommen.