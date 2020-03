Alle Urlauber müssen ihre Koffer packen

Rüge von der Behörde

Die Zufahrten ließ der Ortschef auch von der Feuerwehr und der Bergrettung kontrollieren. Dafür gab’s Montagfrüh auch eine ordentliche Rüge von der Behörde. „Das ist mir egal, und wenn’s mich in Handschellen abführen! Es geht um die Sicherheit der Bürger! Laut Schätzungen gehen uns in der Region, wenn das so weitergeht, ab 25. März die Intensivbetten aus. Da wollen wir entgegen wirken.“