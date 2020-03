Positiver Test: Ramsau riegelt sich komplett ab

Positiver Corona-Test

Warum diese drastischen Maßnahmen? Am Mittwoch wurde in der Ordination von Arzt Oliver Lemmel ein positiver Corona-Fall getestet - „unter Einhaltung strengster Schutzmaßnahmen: getrennter Eingang, persönliche Schutzkleidung“, wie es im Schreiben des Bürgermeisters heißt. Die Gemeinde und der Arzt gehen davon aus, dass sich „eine derzeit nicht definierbare Dunkelziffer an mit Covid-19 infizierten Personen in der Region befindet“.