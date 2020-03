Weitere Corona-Fälle in Seniorenheim in Hartberg

„Dramatischer Verlauf“

In seinem Haus war auch jene 76-jährige Steirerin untergebracht, die in der Nacht auf Montag am Virus verstoben ist. Sie war bereits „aufgrund einer anderen Erkrankung medikamentös behandelt worden“ und wurde „aufgrund der Verschlechterung des Gesundheitszustandes am vergangenen Samstag“ ins Krankenhaus gebracht. „Der Krankheitsverlauf hat leider einen dramatischen Verlauf genommen“, so Fuchs und sie ist im Krankenhaus verstoben.