Gaststättenbesuch nur noch zur Grundversorgung

Keine Besuche in Cafés mehr

Des weiteren werden die Besuche in Gaststätten, die rein der Unterhaltung dienen, also etwa in Bars und Cafés, verboten. Die Maßnahmen gelten drinnen wie in den Gastgärten. „Davon ausgenommen ist die Verabreichung von Speisen zur Grundversorgung“, heißt es in dem Erlass.