18 neue Infizierte in Tirol, darunter ein Arzt

Es klingt schier unglaublich, doch es entspricht leider der Wahrheit: Wie das Land Tirol bekannt gab, wurden am Mittwochabend 18 weitere Fälle einer Coronavirus-Erkrankung bekannt. Unter ihnen befindet sich ein italienischer Arzt (37), der an der Klinik Innsbruck tätig ist. Damit sind in Tirol aktuell 73 Personen am Coronavirus erkrankt, weitere zwei Personen sind mittlerweile wieder völlig gesund.