Corona: 15 weitere infizierte Personen in Tirol

Aufenthalte in Italien und Ischgl

Auch wurden zwei Personen aus dem Bezirk Innsbruck-Land bzw. Bezirk Schwaz positiv getestet, nachdem sie sich in der Lombardei bzw. Bozen aufgehalten hatten. Auch im Bezirk Reutte gibt es einen positiven Fall: Eine Slowakin, die beruflich in Berwang tätig ist, hielt sich Anfang März mehrere Tage in Ischgl auf und ist nun am Virus erkrankt.