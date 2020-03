Zwei Tiroler Schulen vorerst geschlossen

Eine Lehrerin sowie eine Schülerin italienischer Herkunft wiesen Symptome auf und waren zuletzt nicht mehr an der Volksschule. Gappmaier erklärt, dass es an der Schule seinen Informationen nach zu einer recht „losen Handhabe“ hinsichtlich Ein- und Ausreisen nach und von Italien gekommen war. So seien Schüler bzw. Eltern, die in einem Risikogebiet in Italien waren, noch in der Schule gewesen.