Das Tiroler Plastik und der Start ins zweite Leben

Neues Leben, ob kurz oder lang

In Pfaffenhofen passierte das, was die EU für 2025 als Ziel formuliert: eine Recyclingquote von 50 Prozent. „Das erreichen wir jetzt schon“, sagt Höpperger. Österreich erreicht derzeit 33 Prozent. Aus dem wiederverwertbaren Plastik werden Tragetaschen, Palettenverpackungen, Spülmittelflaschen, Eimer, Getränkeflaschen und –kisten, Dachziegel oder Paletten hergestellt und vieles mehr, was die Recyclingpalette so anbietet. Die zweite Hälfte, also die nicht recycelbaren Kunststoffe, geht in die thermische, industrielle Verwertung, zum Beispiel in die Zementindustrie, als Brennstoffsubstitution für Kohle, Erdöl oder Erdgas. Alles in Allem eine klassische Kreislaufwirtschaft. Die alleine wird allerdings nicht das Kernproblem an der Wurzel lösen können , denn jährlich werden weltweit 350 Millionen Tonnen neues Plastik in die (Um) Welt gesetzt.