Weibliche Intendanz: Graz ist eine Ausnahme

Graz ist in einer privilegierten Situation. Seit Jahren sind hier schon Frauen in führenden Kulturpositionen tätig. Ein Beispiel, das international erst Schule machen muss. Wie selten diese Konstellation ist, beweist eine Grafik, die in der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ erschienen ist und die Iris Laufenberg in ihrem Büro hängen hat. Nur drei Frauen stehen den großen deutschen Theatern vor. In den Opernhäusern sieht es nicht viel besser aus. Auch hier nimmt Graz eine weltweite Sonderstellung ein, sind doch aktuell alle drei führenden Positionen - Intendantin, Chefdirigentin und Ballettdirektorin - fest in Frauenhand.