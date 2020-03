Trunkenbold attackierte grundlos schwangere Frau

Mit spitzen Enden der Zaunpfähle mehrfach in Oberschenkel gestochen

Die Frau flüchtete und kam dabei zu Sturz. Dem 54-Jährigen stach der aggressive Rumäne mit den spitzen Enden der Zaunpfähle mehrfach in den rechten Oberschenkel. Zu Hilfe eilte ihm der 51-Jährige mit seinem Hund, der dem Rumänen nachlief. Gemeinsam konnten die beiden Männer verhindern, dass der Trunkenbold die am Boden liegende Frau attackierte.