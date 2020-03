Land errichtet jetzt Hürden gegen Granit aus China

Ursprung der Materialien muss in der EU sein

Antwort Nummer Zwei schildert die juristische Verankerung eines neuen Passus „Festlegungen zum Warenursprung“ bei offenen und nicht offenen Vergabeverfahren durch das Land Oberösterreich: Watzl übersetzt das für die „Krone“-Leser so:„Das heißt, dass man bei diesen Verfahren den Ursprung der Materialien und damit auch der Granitleistensteine in der EU haben muss, vereinfacht gesagt.“ Nachfrage wegen eines Hinweises auf völkerrechtliche Verträge: Können wir Granit aus China jetzt ausgrenzen oder nicht? „Ja, können wir“, so Watzls Antwort.