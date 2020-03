Brennende Fragen zur wohligen Wärme in Neubauten

Das Einbauverbot des Bundes für Ölkessel in Neubauten ab 1. Jänner 2020 lässt für die Tiroler Landesregierung zu viele Fragen offen. „Die Novelle zur Tiroler Bauordnung sieht ein Heizverbot mit fossilen, flüssigen Brennstoffen vor“, weiß Daniel Schleich, Experte im Landhaus, „zurzeit liegt sie zur Begutachtung in Brüssel.“ Man gehe davon aus, dass die am Dienstag von der Landesregierung beschlossene Novelle im Juni in Kraft tritt. Erdgas sei davon nicht betroffen, weil es ja gasförmig sei. In der Wirtschaftskammer ist man naturgemäß von der Neuerung gar nicht Feuer und Flamme. „Das sind massive Eingriffe in das persönliche Eigentum“, verurteilt Alexander Gutmann, Obmann Fachgruppe Energiehandel, diesen Schritt, „und wenn schon, müsste Erdgas auch verboten werden.“