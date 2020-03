England-Star stürmt auf Tribüne und attackiert Fan

„Diese Person hat Eric beleidigt, genauso wie seinen jüngeren Bruder und die anwesende Familie. Natürlich war Eric darüber nicht erfreut - und natürlich dürfen wir als Profis nicht tun, was er getan hat. Das gehört meiner Meinung nach nicht zu diesem Spiel. Eric hat das gemacht, was man als Profi nicht tun darf - aber man wahrscheinlich manchmal gern tun würde“, nahm Tottenham-Coach Jose Mourinho seinen Schützling teilweise in Schutz.