Steirische ÖVP verteidigt 200 Bürgermeistersessel

Grüne Kritik an schwarzer Frauenquote

Als einzige Partei tritt die ÖVP in allen Gemeinden an - in Lassing sogar als einzige Fraktion. Insgesamt bietet man 9611 Kandidaten auf, davon 2609 Frauen. Ausbaufähiger ist die Frauenquote bei den Spitzenkandidaten - nur 22 Damen stehen als Erste auf der Liste. „Bei den haben wir nach wir vor einen Nachholbedarf. Das Reißverschlusssystem wäre nur mit Brachialgewalt möglich gewesen“, ist Eisel-Eiselsberg ehrlich. Kritik gibt‘s dafür von den Grünen: „Ganz ohne Gewalt sind bei uns 50,2 Prozent aller 948 Kandidatinnen und Kandidaten Frauen. Und ganz ohne Gewalt sind auch 30 unserer nur 102 SpitzenkandidatInnen Frauen - und damit um acht mehr, als die ÖVP, die in allen steirischen Gemeinden antritt", wundert sich Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der steirischen Grünen im Landtag.