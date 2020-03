Nadine Mirada: Kurvenstar made in Austria

Nicht nur Komplimente! Mittlerweile sahnt die 31-Jährige bei Aufträgen für Augenbrauen-Kosmetik ab, wird für Beauty-Strecken in Magazinen gebucht, WEIL sie volle, natürliche Augenbrauen hat. Apropos natürlich: An Nadine Mirada ist übrigens jede Kurve echt. Gerade deshalb wird sie besonders oft in Amerika gebucht, denn dort fehlt es der Branche mittlerweile an natürlichen Schönheiten. Der Trend zu Schönheitsoperationen hat längst auch in der Model-Welt Einzug gehalten.