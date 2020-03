SALK beginnen Ausbildung für den neuen Pflegeberuf

Der Pflegemangel ist in Salzburg deutlich zu spüren. 900 Fachkräfte werden im Bundesland in den nächsten fünf Jahren fehlen. Die Salzburger Landeskliniken (SALK) setzen mit ihrer Ausbildung zur Pflegefachassistenz nun Gegenmaßnahmen: 74 Schüler in vier Klassen starteten am Montag mit dem neuen Lehrgang.