Zuwanderung lässt Salzburg wachsen

Ausländeranteil über dem Bundesschnitt

8.902.600 Menschen leben in Österreich. Davon sind rund 1.486.734 Nicht-Österreicher. Während Salzburgs Bevölkerungswachstum von rund 0,5 Prozent im Bundesschnitt liegt, ist sein Ausländeranteil mit 17,7 Prozent höher. Bundesweit sind nämlich nur 16,7 Prozent der Bevölkerung Ausländer Gründe dafür sind zum Beispiel der Arbeitsmarkt, die Nähe zu Deutschland und generell die Internationalisierung durch die EU. Am stärksten wuchs die Bevölkerung in Wien. Mit 0,8 Prozent kamen 14.237 Einwohner hinzu. Mehr als 1,9 Millionen Menschen leben nun in der Hauptstadt. Auch beim Ausländeranteil ist Wien der Spitzenreiter: 30,8 Prozent der Einwohner haben keine österreichische Staatsbürgerschaft.