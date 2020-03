Reisenabsage verschlug Eltern und Schülern Sprache

„Aus gegebenem Anlass informiere ich Sie über die Absage der geplanten Sprachreisen nach Lucca, Sevilla, Paris jeweils vom 22.3. – 30.03.2020“, heißt es in dem Schreiben der Direktion an die Eltern. Man gehe davon aus, dass neben Italien auch „andere europäische Länder bzw. auch die Flughäfen in den nächsten Wochen im Ausnahmezustand sein werden“.