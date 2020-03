Adrenalin und Action pur beim Innsbruckathlon

Die Herzen voller Mut – die Beine voller Kraft

Die Teilnehmer starten am Rennweg und laufen entlang des Inns und der Nordkette hinauf zum Bergisel, kommen mit einer Rutschpartie wieder in die Stadt zurück, laufen über das Wiltener Platzl Richtung Landhaus und Annasäule, vorbei am Goldenen Dachl, wo es das „Krone Burpee“ zu bewältigen gilt, in die Eventarena am Landestheater.