Tirol wird EU-Hotspot bei Tunnelbrandbekämpfung

Er zählt zweifellos zu den extremsten Herausforderungen für eine Feuerwehr: der Brand in einem Tunnel. Die Tiroler Feuerwehren dürfen nun ihr exzellentes Know-How in der Brandbekämpfung nach ganz Europa tragen: Mit dem Erasmus-Projekt „Safeintunnels“ werden in Telfs europäische Standards begründet.