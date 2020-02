Corona-Patienten fuhren noch mit Nordkettenbahn

Die Frau hatte am Samstag leichte Symptome und am Sonntag leichtes Fieber. Ihr Freund war bis Sonntagmorgen fieberfrei, hatte dann aber leicht erhöhte Temperatur und an den folgenden zwei Tagen leichtes Fieber. Die beiden Italiener wandten sich am Montag schließlich selbst an die Leitstelle Tirol und schilderten ihre Symptome. Anschließend kamen sie in die Innsbrucker Klinik.