Der neue GAK-Trainer „muss für Aufgabe brennen“

Ein anderer Name, der immer wieder in diversen Medien und sozialen Netzwerken auftaucht, ist Klaus Schmidt. Am Sonntag wurde er ja bei der Admira gefeuert. Gespräche des Klubs mit dem Aflenzer gab es auch schon. Die „Steirerkrone“ erreichte den 52-Jährigen gestern Nachmittag - er hat aber gleich abgewunken: „Ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht neuer Trainer des GAK.“ Gründe für die Absage wollte er jedoch keine nennen. Es bleibt also spannend...