Katar verspricht „beste Fußball-WM aller Zeiten“

Trotz anhaltender Kritik aus dem Ausland sehen sich die Organisatoren der Fußball-WM 2022 in Katar und die FIFA auf einem guten Kurs. „Katar will die Welt beeindrucken und ist auf dem besten Weg dazu“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Dienstag zum 1000-Tage-Countdown in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes. Das Emirat sei zu so einem frühen Zeitpunkt „so weit wie kein anderer Gastgeber zuvor“ und werde ein „kultureller und gesellschaftlicher Brückenbauer“ sein, versprach der Schweizer.