Bei Einbruchsversuch in Bank gescheitert

Gescheitert sind Unbekannte in der Nacht auf Montag bei ihrem Versuch, in eine Bankfiliale in Saalfelden (Pinzgau) einzubrechen. Die Täter wollten kurz nach 1 Uhr über das Kellerfenster ins Innere des Geldinstituts gelangen, lösten dabei aber den Alarm aus, berichtete die Polizei.