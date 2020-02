Wunderheiler Braco: Das Geschäft mit dem Glück

Langsam steigt die Nervosität. Was, wenn ich mich dem Bann nicht entziehen kann? Wenn ich in die Esoterik-Szene abgleite und plötzlich hunderte Euro für einen Braco-Ring ausgebe? Auf dem Ticket steht, dass nur Personen über 18 Jahre und keine Schwangeren hineindürfen. Was, wenn jemand in Ekstase umfällt?