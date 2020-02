Sturm Graz und der „Zettel des Grauens“

Kein Punkt seit 2017

Nach dem 1:2 gegen Mattersburg (plus dem Cup-0:2 in Linz beim LASK) treibt in den Köpfen mancher bereits wieder das „Frühjahrs-Gespenst“ sein Unwesen. Das müssen Stefan Hierländer und Co. heute beim Lieblingsgegner in der Südstadt vertreiben - gegen die Admira, die seit September 2017 keinen Punkt gegen Sturm holte! „Nach all dem, was man zuletzt gehört hat, sollten wir Spieler auf dem Platz schauen, dass wir die Dinge in die richtige Richtung drehen“, sagt der Kapitän. „Sonst haben wir die nächste Baustelle …“