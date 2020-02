Security-Mitarbeiter mit Fonduespieß attackiert

Ein 24-jähriger Somalier ist am Donnerstagabend in der Innsbrucker Brunecker Straße mit einem Fonduespieß auf einen Sicherheitsangestellten losgegangen. Das Opfer trug dabei laut Polizei eine Verletzung am linken Unterarm davon. Der 24-Jährige konnte wenig später festgenommen und auf die Polizeiinspektion Innsbruck-Bahnhof gebracht werden.