Bundesheer sprengt weiter in der Jansakaserne

„Fünfmal am Vormittag und fünfmal am Nachmittag hören wir das Donnergrollen, von Ruhe keine Spur“, klagt eine Anrainerin aus Neurißhof in unmittelbarerer Nähe zur Jansakaserne. Die Sprengungen sind also nach einer Pause über den Jahreswechsel hinweg wieder voll in Gange. Hauptgrund für die anscheinend auffällige Häufung der Einsätze dürfte auch der milde Winter sein. „Die Bausaison verlängert sich, und somit nehmen die Funde an altem Kriegsmaterial zu“, sagen die Sprengstoff-Experten.