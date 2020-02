Die 80er-Beschränkung im Plabutschtunnel endet

Sperren führten zu Staus in der Stadt

Weil der Verkehr über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet werden muss, wenn der Tunnel gesperrt ist, war die Sanierung anspruchsvoll. „Wir haben nur in der Nacht zwischen 20 und 5 Uhr und an Wochenenden gearbeitet“, sagt Močnik. „Manche Sperren waren nötig, um die neuen Systeme zu checken.“ Man habe einen riesigen Aufwand betrieben, um den Verkehr flüssig zu halten.