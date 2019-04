Der Plabutschtunnel wird jede Nacht zur Baustelle

Gefährlichste Aufgabe ist vor dem Tunnel

Es ist 19.40 Uhr. Kurz nach dem Gratkorntunnel muss Asfinag-Mitarbeiter Wolfgang Mack am linken Autobahn-Fahrstreifen aussteigen, um ihn zu sperren: Per Knopfdruck fahren fünf Pfeile aus, dann klappt Mack händisch eine große, schwere Tafel aus. Eine gefährliche Aufgabe, erst in der Vorwoche starb ein Kollege in Treglwang. „Da denkt man schon wieder nach“, sagt Mack. „Ein Risiko ist immer dabei...“