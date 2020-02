Steirer (26) zog Waffe und zielte auf Lenkerin

Wegen gefährlicher Drohung musste sich am Mittwoch ein 26-jähriger Steirer am Landesgericht Graz verantworten. Während sein 22-jähriger Freund, der am Steuer saß, im Jänner im Plabutschtunnel ein weiteres Fahrzeug überholte, bedrohte der arbeitslose Einzelhandelskaufmann die Insassen des anderen Pkw mit einer Softair-Pistole.