Scheidungskinder: Hilfe in stürmischen Zeiten

Gruppentreffen von Reutte bis nach Lienz

„Rainbows“ unterstützt die Betroffenen dabei und veranstaltet ab März in ganz Tirol wieder Gruppentreffen für Scheidungskinder ab vier Jahren. Auch spezielle Jugendgruppen (für 14- bis 17-Jährige) werden wieder angeboten. In begleitenden Gesprächen erfahren die Eltern, was sie für ihre Kinder tun können. “Wir sind nicht in der Lage, Geschehenes rückgängig zu machen, aber wir können die Kinder stärken - ihnen dabei helfen, wieder positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln", erklärt Baumgartner weiter. Alles, was die Kids erzählen, sei vertraulich und bleibe natürlich innerhalb der einzelnen Gruppen.