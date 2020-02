Italo-Teamspieler Pavoletti in Innsbruck operiert!

Der italienische Fußball-Teamspieler Leonardo Pavoletti, Mittelstürmer des Serie-A-Vereins Cagliari, hat sich am Dienstagnachmittag in Innsbruck einem Eingriff am Knie unterzogen! Operiert wurde der 31-Jährige vom bekannten Kniechirurgen Christian Fink in der Innsbrucker Klinik „Gelenkpunkt“, berichtete der Klub.