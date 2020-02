Hitze-Inseln in der Stadt: Wo es drückend wird

So schweißtreibend wird die Zukunft in der Stadt: Salzburg nimmt jetzt gemeinsam mit Klagenfurt und Mödling an einem Forschungsprojekt über Hitze-Inseln in kleineren Städten teil. Es soll früh genug gegengesteuert werden. Zauberwort: Mehr Bäume, generell mehr Grün (auch auf Dächern) und genug Frischluft.