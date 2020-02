„Im Geschäft ist eine Bombe - einen schönen Tag“

Bombendrohung gegen eine Trafik am Badener Josefsplatz: Ein Unbekannter rief Dienstagvormittag in dem Geschäft an und teilte mit, dass sich ein Sprengkörper darin befinde. Die Polizei ließ sofort den Platz sperren, schickte Spürhunde ins Gebäude. Wenig später gab es Entwarnung, nach dem Anrufer wird gesucht.