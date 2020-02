„Man kann nie allen gerecht werden“

Die Sportvereine in Ihrem Haus haben ja auch individuelle Interessen. Können Sie allen gerecht werden?

Allen kann man natürlich nie gerecht werden. Es gibt im Gesellschaftsvertrag einen klaren Auftrag, was wir zu leisten haben. Der lautet „Aufrechterhaltung der Sportstätten auf einem wettkampftauglichen Niveau“. Diesem kommen wir nach und den können die Vereine in entsprechender Form in Anspruch nehmen. Aber auch dabei kommt es nicht zu Konflikten. Und sonst setzt man sich zusammen und sucht gemeinsam nach einer Lösung.