Salinen-Vertrag mit Bayern für uns Nachteil

Obwohl der Salzabbau am Dürrnberg – er reichte bis auf deutsches Gebiet – schon Ende der 80er-Jahre endgültig aufgelassen wurde, dürfen die Bayern bei uns immer noch Holz schlägern. In Hallein gibt es seither nur mehr ein reines Schaubergwerk. Ein Versuch, auf das Ungleichgewicht aufmerksam zu machen, versandete. Seit nunmehr 26 Jahren werden die bayrischen Privilegien schon so akzeptiert.