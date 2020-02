Mode trifft Motorsport bei AlphaTauri-Präsentation

Die Vorfreude auf den Shakedown heute in Misano, wo erste Runden gedreht werden, ist groß. Schließlich meinte Teamchef Franz Tost: „Nun wollen wir auf dem Erreichten aufbauen und uns weiter verbessern,“ machte der Tiroler klar, dass man Platz fünf in der WM anpeilt. Der Rennstall aus Faenza in Italien startet ab 19. Februar in die Testfahrten in Barcelona. Der Saisonstart erfolgt schließlich am 15. März in Australien.