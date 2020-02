Grippewelle: So funktioniert Pflegefreistellung

Wie viel Anspruch auf Pflegefreistellung habe ich?

Prinzipiell hat jeder Arbeitnehmer den Anspruch auf Pflegefreistellung im Umfang von einer Woche Arbeitszeit pro Jahr. Bei Teilzeit ist das von den Stunden her entsprechend weniger. Die Zeit kann wochen-, tage- oder stundenweise in Anspruch genommen werden. „Man sollte aber sorgsam mit der Zeit umgehen“, sagt Bernadette Pöcheim, die Leiterin der Abteilung Frauen und Gleichstellung der Arbeiterkammer. Außerdem kann man die Pflegefreistellung beanspruchen, wenn die Betreuung ausfällt, also der Kindergarten wegen Krankheit schließt oder die Tagesmutter krank wird.