„Wir wissen nicht, wer in Kaisers schoss“

Wie bewältigen Sie solche Tage emotional?

Da liegt man schon einmal wach in der Nacht und fragt sich, warum man das Ganze überhaupt macht. Die Antwort liegt im großen Zuspruch durch die Jägerschaft, in den großteils einstimmigen Beschlüssen. Dass der Jägerverband an einem Strang zieht, verleiht mir die nötige Energie.