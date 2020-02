44-Jähriger brutal attackiert und ausgeraubt

Brutale Attacke am Dienstagabend in Innsbruck! Ein bisher unbekannter Täter schlug einem 44-jährigen Einheimischen mit der Faust ins Gesicht und ergriff zusammen mit seinen Begleitern die Flucht. Das Opfer lief ihnen hinterher, kam dabei zu Sturz und die Männer schlugen auf den am Boden liegenden Mann ein und raubten ihn aus.