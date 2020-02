Bergrettungseinsatz: Logistische Meisterleistung

Die Frau (52) war am Montag bei der Abfahrt vom Kröndlhorn gestürzt und hatte sich am Knie verletzt. „Der Hubschrauber konnte wegen des Wetters nicht zur Unfallstelle fliegen“, erzählt Anton Ager, Ortsstellenleiter der BR Westendorf. „Ich habe daraufhin die Kollegen in Hopfgarten und Kitzbühel mitalarmiert.“ Christophorus 4 gelang es dann, acht Bergretter zur Baumgartenalm zu fliegen. Die restliche Mannschaft kam mit dem Quad nach, das die Feuerwehr Kitzbühel in die Windau gebracht hatte. Ab dem Krumbachwald erfolgte der Aufstieg zu Fuß zur Verletzten unter der Rotwand-Grundalm (1597 m).