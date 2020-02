„Die Situation in China ist einfach zu unsicher“

Für die Studenten gibt es aber noch Hoffnung auf ein Auslandssemester – nur nicht in China. „Wir können nun als Alternative in einer europäischen Stadt unseren Master machen. Alle Betroffenen, die aber unbedingt nach Shanghai wollten, haben für nächstes Jahr einen Fixplatz“, so Lucas Kröll. Er interessiere sich für einen Master in Europa. „Bis dahin genieße ich noch meinen ’Abschiedsurlaub’ in den Malediven, gemeinsam mit meiner Freundin“, sagt er. Das Programm wird nächstes Jahr wieder angeboten.