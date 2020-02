Sturmböe: Caritas-Helferin starb bei Autounfall

Tatsächlich war Michaela Koppensteiner zeit ihres Lebens Hunderten Patienten beigestanden. Denn vor ihrer aufopfernden Tätigkeit bei der Caritas wirkte sie auch im Zwettler Spital und im Seniorenzentrum St. Martin segensreich. Wie kurz in unserer Printausgabe berichtet, hatte eine wuchtige Sturmböe auf der B 36 bei Gerotten wie aus dem Nichts den Wagen der zweifachen Mutter mit Wucht förmlich in das entgegenkommende Fahrzeug geweht. Auch der Lenker des Transporters (49) aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde schwer verletzt, nur ein Beifahrer konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Horn kurz darauf wieder in häusliche Pflege entlassen werden.